Tennis Internazionali Roma 2025 ?Sinner - Paul diretta Sky Sport NOW e Rai 1

Il torneo di tennis internazionale di Roma 2025 si infiamma con la semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Quest'ultimo si impone, conquistando l'accesso alla finale dopo un match combattuto. Musetti, nonostante un'ottima prestazione, si ferma al tie-break del secondo set. La diretta è trasmessa su Sky Sport Now e Rai 1, con tutte le emozioni del grande tennis.

La sfida tra Musetti e Alcaraz vede ancora trionfare lo spagnolo che vola in finale a Roma, mentre l'avventura del carrarino si ferma in semifinale. Lorenzo cede il primo set 6-3, poi nel secondo arriva fino al tie-break ma la spunta ancora Alcaraz (7-6) che ora attende l'avversario della sfida serale. Il match Sinner - Paul dalle 20:30 su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai 1 . 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Tennis, Internazionali Roma 2025 ?Sinner - Paul (diretta Sky Sport, NOW e Rai 1)

