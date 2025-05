Tennis Internazionali di Roma | finisce il sogno di Musetti Alcaraz in finale

Agli Internazionali di Roma, il sogno di Lorenzo Musetti si spegne in semifinale, mentre Carlos Alcaraz conquista un posto in finale. Il giovane spagnolo ha superato il tennista toscano in due set, chiudendo con un punteggio di 6-3 7-6. Domenica, Alcaraz affronterĂ il vincitore della semifinale tra Sinner e...

Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma. Il tennista toscano è stato battuto da Carlos Alcaraz che vola in finale. Lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6. Domenica, in finale, Alcaraz sfiderĂ il vincente della semifinale tra Sinner e Paul. Dopo la vittoria, il tennista spagnolo ha tenuto a sottolineare che «Lorenzo è un grande.

