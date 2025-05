Tennis il messinese Lorenzo Artemisia campione regionale Under 16

Lorenzo Artemisia, giovane talento messinese, conquista il titolo di campione regionale Under 16 di tennis. La competizione, svoltasi presso il Ct Calascibetta di Enna, ha visto sfidarsi i migliori prospetti della regione, regalando momenti di grande intensità sportiva. Un traguardo significativo per Lorenzo, che si afferma nel panorama tennistico giovanile.

