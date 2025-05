Tennis Errani-Paolini volano in finale agli Internazionali d' Italia

La giornata azzurra al Foro Italico si apre con il botto: le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale agli Internazionali d’Italia. Le tenniste italiane trionfano in due set contro le russe Andreeva e Shnaider, consolidando il loro status di favorite e regalando emozioni a un pubblico in festosa attesa.

