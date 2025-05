Tennis Errani Paolini in finale doppio

Jasmine Paolini raggiunge la finale del doppio agli Internazionali d'Italia insieme a Sara Errani. Le due azzurre, dopo una battaglia intensa, hanno superato in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un punteggio di 6-4 6-4. Un trionfo che aggiunge ulteriore prestigio alla competizione e alle carriere delle tenniste italiane.

15.48 SarĂ finale doppia per Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia. Oltre a quella del singolare, la 29enne garfagnina, n.5 del mondo, conquista anche quella del doppio, assieme a Sara Errani. Le azzurre hanno sconfitto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider 6-4 6-4 in un'ora e 23'. Errani e Paolini, detentrici del titolo a Roma, sfideranno in finale le vincenti dell'altra semifinale, tra la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens e quella delle australiane Hunter e Perez. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

