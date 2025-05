Tennis Errani-Paolini in finale di doppio a Roma

Sara Errani e Jasmine Paolini accedono alla finale del doppio femminile a Roma, confermando il loro status di favorite. Le azzurre, campionesse in carica, hanno superato con determinazione le avversarie russe in semifinale, imponendosi con un netto 6-4, 6-4. Un'altra grande prestazione per i colori italiani in questo prestigioso torneo.

Roma, 16 mag. (askanews) – La finale del doppio femminile a Roma vedrà ancora protagonisti i colori azzurri. Sara Errani e Jasmine Paolini, detentrici del titolo, completano una straordinaria semifinale e si qualificano per il secondo anno consecutivo in finale: battute in due set (6-4, 6-4) le russe Andreeva e Shnaider. Un traguardo straordinario per Errani a 38 anni, mentre per Paolini saranno adesso ben due le finali da affrontare nel weekend insieme a quella del singolare, contro Gauff. L'articolo Tennis, Errani-Paolini in finale di doppio a Roma proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

