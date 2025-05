tempo sospeso e fascino silenzioso della quotidianità umana nel realismo di paola pierini

La capacità di osservare con sensibilità e attenzione tutti gli istanti di vita quotidiana che ruotano intorno all’esistenza dell’individuo, è caratteristica di quegli artisti in cui l’approccio reale non è distaccato da quello emozionale, da quel saper percepire le sensazioni che fuoriescono da singoli e spontanei gesti in grado di propagarsi all’ambiente circostante dando un senso profondo a tutta la scena osservata. Questo tipo di narrazione richiede necessariamente uno stretto legame con la figurazione poiché l’occhio necessita di essere colpito da un’immagine familiare e di semplice comprensione prima di essere condotto nel significante che l’autore desidera mettere in luce. La protagonista di oggi appartiene esattamente a questo gruppo di artisti per cui osservare è un percorso di approfondimento e di introspezione in virtù del quale dare la propria interpretazione del sentire dei personaggi, come se attraverso la pittura gli individui trovassero una nuova inconsapevole voce, più spirituale, più intensa, più autentica. 🔗Leggi su Lopinionista.it

