Le previsioni meteo del weekend indicano tempo ancora instabile sull'Italia anche nel corso si sabato 17 e domenica 18 maggio anche se in un contesto di generale miglioramento da nord a sud. Dopo un venerdì di maltempo diffuso per gli effetti del ciclone extratropicale, infatti, nel fine settimana tra sabato e domenica avremo prevalenza di sole anche se non mancheranno locali piogge su aree interne e montane. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Temperature in aumento e piogge sparse, tempo instabile: le previsioni meteo del weekend