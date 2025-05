Telese Terme entrano in servizio le prime Guardie Ambientali

A Telese Terme, un importante passo per la tutela dell'ambiente: questa mattina si è svolta la cerimonia di giuramento delle prime sei Guardie Ambientali. Questi nuovi guardianì del territorio supporteranno l’Amministrazione comunale nella salvaguardia dell'ambiente, garantendo un monitoraggio attento e responsabile delle risorse naturali locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta questa mattina, presso la Casa Comunale di Telese Terme, la cerimonia di giuramento delle prime sei Guardie Ambientali che, nei prossimi giorni, entreranno ufficialmente in servizio per presidiare il territorio e affiancare l’Amministrazione comunale, la ditta incaricata della raccolta rifiuti Lavorgna srl e il Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente (NOETAA) nelle attività di controllo e prevenzione in materia ambientale. L’iniziativa rappresenta l’attuazione concreta della convenzione sottoscritta lo scorso 26 marzo tra il Comune di Telese Terme, la società Lavorgna srl e il NOETAA, con l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di controllo e monitoraggio su tutta la filiera della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Elemento centrale del progetto è l’introduzione di un’App innovativa, sviluppata dall’ing. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme, entrano in servizio le prime Guardie Ambientali

Su questo argomento da altre fonti

Telese Terme, il sindaco invita i turisti a scoprire la bellezza autentica del territorio

Come scrive ntr24.tv: “Un’estate a Telese è un regalo per il corpo e per l’anima. Le nostre acque termali solfuree sono da sempre rinomate per le proprietà benefiche, ma Telese è molto di più: è accoglienza sincera, è buon ...

Telese Terme ad ospitare il "Telesia for Peoples"

Si legge su msn.com: L'evento dal 10 al 13 luglio nel Parco delle Terme Telese Terme. Per il dodicesimo ... marzo è stato insignito della tessera onoraria dei Servizi Segreti americani direttamente dal Presidente ...

Telese Terme, convenzione tra Comune, azienda Lavorgna e Guardie Ambientali

Da msn.com: Caporaso: per una maggiore qualità di vita Telese Terme. E’ stata sottoscritta ... maggiore informazione garantendo l’efficienza del servizio per l’intera filiera e, naturalmente sottolinea ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Schermitrice 17enne dell'Uzbekistan violentata a Chianciano Terme, indagini in corso su atleti della Federscherma

Una giovane schermitrice di 17 anni dell'Uzbekistan ha denunciato di essere stata violentata da tre atleti della Federscherma durante un ritiro a Chianciano Terme, in provincia di Siena.