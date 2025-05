Telefonata Meloni-Papa a breve un incontro | Lavoriamo per la pace

In un contesto di crescente impegno per la pace, la telefonata tra Meloni e Papa Francesco segna l'inizio di un incontro significativo. Tra le prime udienze di Prevost spicca quella di suor Simona Brambilla, pioniera e prima suora nominata da Francesco a guidare un dicastero vaticano, testimonianza di una Chiesa in dialogo e rinnovamento.

Tra le sue primissime udienze Prevost riceve suor Simona Brambilla, la prima suora nominata, da Francesco, a capo di un dicastero vaticano 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Telefonata Meloni-Papa, a breve un incontro: “Lavoriamo per la pace”

