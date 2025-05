Tecnologia innovazione e design | i nuovi smartwatch Huawei

Berlino, 16 mag. (askanews) - Una combinazione di alta tecnologia, innovazione e design. Huawei ha dato forma alla sua idea di un futuro sempre più smart, presentando a Berlino i nuovi orologi intelligenti: il Huawei Watch 5 e il Huawei Watch Fit 4 Pro, oltre al Watch Fit 4, tutti compatibili con iOS e Android, sono pronti per il mercato della tecnologia indossabile. Fedele al suo design quadrato, il Watch Fit 4 Pro, con uno spessore di soli 9,3 mm, si distingue per la sua estrema leggerezza e vestibilità . Tra le novità figurano il tracking per sport acquatici, un sensore barometrico che offre dati sui dislivelli per misurazioni outdoor più precise e il supporto a modalità avanzate come trail running professionale, immersioni fino a 40 metri e golf di livello pro. "Il Watch Fit 4 Pro è il nostro ultimo orologio sportivo e fitness - ha spiegato Andreas Zimmer, Head of Product Huawei Europe - Credo che alcuni dei punti di forza siano sicuramente il fatto che è super sottile e realizzato con materiali estremamente resistenti, titanio e zaffiro. 🔗Leggi su Quotidiano.net

