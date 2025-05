Tempo di lettura: 3 minuti Gli uni lanciano l’allarme “sicurezza” al San Carlo, gli altri minimizzano: “Nessun problema”. A scatenare le polemiche, quanto accaduto ieri al Lirico napoletano tra le 19 e le 20. In teatro si svlgeva la prova d’assieme di “La fille du régiment”, opera di Gaetano Donizetti, in cartellone dal 18 al 27 maggio. A un certo punto, però, sul palco succede qualcosa. “ Nel corso della movimentazione scenica, un pannello ha anticipato involontariamente la sua caduta” afferma una nota dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Teatro di San Carlo. L’oggetto di scena ha colpito tre artiste: Marisa Laurito, Paola Tedesco e Takako Horaguchi. Le tre si trovavano sul palco “per recitare”, precisa la nota. “ L’effetto scenico – aggiungono I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – era previsto esclusivamente in assenza di attori sul palcoscenico, ma il guasto ha esposto gli artisti a gravi rischi”. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro San Carlo, giallo e polemica per un incidente alle prove: colpita anche Marisa Laurito