Teatro al Piccolo di Jesi in scena la trilogia rurale di Garcia Lorca

Sabato 17, il Teatro al Piccolo di Jesi ospita “L’ORCA”, uno spettacolo che rende omaggio alla trilogia rurale di Federico Garcia Lorca. Attraverso temi come amore, frustrazione e desiderio di evasione, l'opera esplora l'universo femminile nella Spagna degli inizi del '900, offrendo un'intensa riflessione sull'identità e le aspirazioni.

JESI – L'amore, la frustrazione, il desiderio di evasione, il sogno e l'universo femminile nella Spagna rurale di inizio 900. Tutto questo e altro ancora è contenuto in "L'ORCA", spettacolo tratto dalla trilogia rurale di Federico Garcia Lorca che viene messo in scena al Piccolo di Jesi sabato 17.

Teatro, al Piccolo di Jesi in scena la trilogia rurale di Garcia Lorca

