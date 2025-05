Taylor Swift interrompe l' amicizia con Blake Lively non vuole essere coinvolta nella causa legale

Taylor Swift ha deciso di interrompere l'amicizia con Blake Lively per evitare di essere coinvolta nella crescente causa legale tra l'attrice e Justin Baldoni. La decisione arriva nel bel mezzo di una battaglia giudiziaria riguardante eventi accaduti durante la produzione di "It Ends With Us", aumentando le tensioni tra le celebrità coinvolte.

La cantante avrebbe deciso di chiudere il rapporto con l'attrice e star di It Ends With Us per evitare coinvolgimenti nel processo. È sempre più accesa la battaglia giudiziaria tra Justin Baldoni e Blake Lively per quanto accaduto durante la lavorazione del film It Ends With Us. Nell'intricata trama è stata coinvolta anche Taylor Swift, che ora avrebbe interrotto l'amicizia con l'attrice. Secondo People, il legame tra le due star sarebbe entrato in crisi dopo la citazione in giudizio della cantante con un mandato di comparizione emesso dal team legale di Baldoni. La fine dell'amicizia tra Taylor Swift e Blake Lively "La loro amicizia si è interrotta" riporta una fonte al magazine "Taylor non vuole avere nulla a che fare con questo

