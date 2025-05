Tassisti di Orsa e USB in 4 città interrompono servizio per contrastare i noleggi con conducente

I tassisti di Orsa e Usb mobilitano la protesta in quattro città italiane per opporsi ai noleggi con conducente. L'azione, che prevede l'interruzione del servizio dalle 00:00 di mercoledì alla stessa ora di giovedì, si inserisce nel contesto della crescente tensione nel settore, in vista dell'importante data del 28 maggio.

In vista del 28 maggio, i sindacati Orsa e Usb rappresentanti dei tassisti hanno annunciato un'azione di protesta che interesserà quattro città italiane. L'interruzione del servizio, che prenderà il via a mezzanotte di mercoledì e proseguirà fino alla stessa ora del giorno seguente, è stata confermata da Rosario Gallucci, segretario nazionale di Orsa Taxi, tramite .

