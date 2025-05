Mehdi Taremi sta conquistando sempre più la fiducia di Simone Inzaghi. L’attaccante sarà titolare in Inter-Lazio e il discorso sul mercato potrebbe cambiare secondo Tuttosport. PRIMA SCELTA! – Mehdi Taremi prenderà il posto di Lautaro Martinez in Inter- Lazio e sarà titolare al fianco di Marcus Thuram in attacco. L’iraniano ha conquistato ormai la fiducia di Simone Inzaghi e sta diventando punto fermo della rosa nerazzurra. Dall’andata della semifinale di Champions League a Barcellona la sua storia è completamente cambiata: non ha segnato, ma ha dato un enorme mano in fase di non possesso e si è trasformato nel primo difensore al servizio della squadra. CONTRIBUTO – La storia di Taremi da Montjuic ha preso un’altra piega. A San Siro contro il Barcellona, oltre alla fase difensiva perfetta su Lamine Yamal, ha contribuito alla vittoria finale con l’assist decisivo per Davide Frattesi. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Taremi titolare in Inter-Lazio! Il discorso sul mercato cambia – TS