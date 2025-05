Taremi Inter la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’ | ed occhio a come può cambiare il suo futuro!

Mehdi Taremi sta vivendo un momento cruciale con l'Inter, emergendo come protagonista in un finale di stagione che ricorda il percorso di Dzeko. Le sue prestazioni stanno cambiando l'inerzia della stagione e potrebbero influenzare significativamente il suo futuro, suscitando l'interesse degli addetti ai lavori e dei tifosi. Un'analisi del suo impatto e delle prospettive.

Taremi Inter, la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’: ed occhio a come può cambiare il suo futuro! Il punto sull’iraniano. Mehdi Taremi si sta prendendo, in questo finale di stagione, il suo posto nell’Inter. Si sta cominciando ad intravedere quel calciatore che aveva convinto, con le sue prestazioni e i suoi gol al Porto, i nerazzurri a puntare su di lui a parametro zero. Come spiega Tuttosport, la svolta del centravanti iraniano può cambiare anche il suo futuro nel calciomercato Inter. TAREMI INTER – « Finalmente, forse, Mehdi Taremi. L’iraniano, nelle ultime tre partite, senza contare gli appena 13’ col Verona, è stato un innesto fondamentale. Non per le marcature, visto che non ha segnato né nel doppio confronto col Barcellona, né contro il Torino, ma attraverso giocate determinanti, che hanno ricordato, almeno per l’apporto finale dato alla squadra, quell’Edin Dzeko di due stagioni fa, quando l’ex Roma, alternandosi con Lukaku, aveva palesato perfettamente il concetto di titolare aggiunto, insieme a quello di uomo in più, per una carta preziosa da giocare a inizio o a partita in corso. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, la svolta per un finale di stagione ‘alla Dzeko’: ed occhio a come può cambiare il suo futuro!

Ne parlano su altre fonti

Svolta clamorosa per Taremi? TS: “Sogna un finale… alla Dzeko: cosa può succedere”

Riporta fcinter1908.it: Occhio a presente e futuro di Mehdi Taremi in casa Inter. Possibile svolta in vista per l'attaccante, subentrato in modo positivo con il Barcellona in Champions League. È Tuttosport a fare il punto ...

Pagina 2 | Inter, Taremi decisivo in Champions ora sogna un finale alla Dzeko

Scrive tuttosport.com: L’iraniano domenica sarà titolare contro la Lazio. Finora ha segnato 3 gol, di cui uno solo su azione: a Riad contro il Milan ...

Inter, cambia il futuro di Taremi: nuovo colpo in attacco

spaziointer.it scrive: Il futuro di Mehdi Taremi può cambiare all'improvviso: l'Inter programma un nuovo colpo in attacco per la prossima stagione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.