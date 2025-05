Taremi Inter, Barzaghi spiazza: «Il suo futuro può cambiare a sorpresa!». La riflessione del giornalista sul centravanti iraniano. Il futuro di Mehdi Taremi torna ad essere un tema per il calciomercato Inter. Dopo quasi un’intera stagione vissuta da comparsa, l’ex attaccante del Porto ha ben figurato nelle apparizioni dell’ultimo mese tra Champions League e campionato. Ecco che, secondo il giornalista Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento per Sky Sport, il futuro del centravanti iraniano potrebbe cambiare. TAREMI INTER – « Se vedo Taremi nella rosa dell’Inter l’anno prossimo? Mi aveste fatto questa domanda prima di Barcellona avrei detto no, l’avrei visto lontano dall’Inter perché non aveva trovato la sua dimensione ambientandosi. Poi però bisogna ammettere che col Barcellona ha fatto di più che in tutta la stagione: la gente ha apprezzato l’approccio. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Taremi Inter, Barzaghi spiazza: «Il suo futuro può cambiare a sorpresa! Ecco la differenza rispetto a Correa e Arnautovic»