Tappa abruzzese del Giro d' Italia | Ayuso sul podio il teatino Ciccone arriva quinto

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, svoltasi in Abruzzo, a trionfare è stato Juan Ayuso dell'UAE Team Emirates, che ha conquistato il primo posto dopo 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Tra le brillanti prestazioni, spicca quella di Giulio Ciccone, originario di Chieti, che ha chiuso la gara al quinto posto.

Va a Juan Ayuso la settima tappa del Giro d'Italia 2025, quella abruzzese, che oggi ha visto percorsi 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Lo spagnolo dell'Uae Team Emirates Xrg ha tagliato per primo il traguardo davanti al messicano Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, e il. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tappa abruzzese del Giro d'Italia: Ayuso sul podio, il teatino Ciccone arriva quinto

Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia: ad Ayuso la tappa tutta abruzzese. Roglic in rosa

Segnala rete8.it: Vola Ajuso, primo in solitaria sul traguardo della settima tappa. Roglic maglia rosa. Sul podio del tappone tutto abruzzese anche Del Toro e Bernal.

Tappa abruzzese del Giro d'Italia: Ayuso sul podio, il teatino Ciccone arriva quinto

chietitoday.it scrive: Va a Juan Ayuso la settima tappa del Giro d'Italia 2025, quella abruzzese, che oggi ha visto percorsi 168 chilometri da Castel di Sangro a Tagliacozzo. Lo spagnolo dell'Uae Team Emirates Xrg ha taglia ...

Giro D'Italia 2025, il primo arrivo in salita premia Ayuso: Roglic è in maglia rosa

Riporta msn.com: Si sapeva che in terra d'Abruzzo si sarebbe incominciato a fare sul serio al Giro d'Italia 2025: da quelle parte nulla è mai scontato e la settima tappa da Castel di Sangro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy al via la prima tappa

La bandiera a scacchi sta per sventolare per gli appassionati delle sfide ruota a ruota: il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy è ai nastri di partenza.