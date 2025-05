Talenti visione e ambizione | costruire il futuro del rally

Unire talento, visione e ambizione per plasmare il futuro del rally è la nostra sfida. Con la GR Yaris Rally Cup, intendiamo non solo consolidare i successi passati ma anche scoprire e valorizzare nuovi piloti, assicurando un elevato standard tecnico e organizzativo, in perfetta continuità con l'eccellenza che ha caratterizzato la serie sin dalla prima edizione.

L’obiettivo è chiaro: consolidare quanto costruito e far crescere entrambi i progetti. Con la GR Yaris Rally Cup, l’intento è quello di continuare a scoprire e valorizzare nuovi talenti, mantenendo alto il livello tecnico e organizzativo che ha contraddistinto la serie sin dalla prima edizione. Un monomarca nato per formare i campioni di domani, attraverso un percorso meritocratico, competitivo e altamente professionale. Parallelamente, l’impegno nella categoria Rally2 rappresenta la naturale evoluzione di questo lavoro: portare Toyota ai vertici del Campionato Italiano Assoluto Rally è il sogno dichiarato. Non si tratta solo di partecipare, ma di costruire una struttura capace di ambire al titolo assoluto, confrontandosi con i migliori team e piloti del panorama nazionale. «Sappiamo che ci vuole tempo, lavoro e dedizione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Talenti, visione e ambizione: costruire il futuro del rally

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disabilità, Mattarella “Costruire società equa e valorizzare talenti”

Segnala msn.com: “L’inclusione si nutre di scelte quotidiane, basate sulla capacità di valorizzare talenti e aspirazioni di ciascuno”, conclude il presidente della Repubblica. – Foto ufficio stampa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dakar Desert Rally disponibile su Console e PC

Prova tutta la velocità, l'azione e il pericolo del leggendario Dakar Rally nel più grande gioco di corse fuoristrada a mondo aperto di sempre.