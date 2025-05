Takeshi Koike rinnova Lupin III con Immortal Bloodline in animazione 2D e cinema noir

Il talentuoso regista Takeshi Koike reinventa il mito di Lupin III con "Immortal Bloodline", un’animazione 2D che fonde il fascino del cinema noir con un'avventura avvincente. Il nuovo lungometraggio debutterà nelle sale giapponesi il 27 giugno, promettendo di catturare nuovamente il pubblico con emozioni e colpi di scena imperdibili.

Il regista Takeshi Koike si prepara a sorprendere nuovamente il pubblico con una nuova avventura animata che continua la leggenda del celebre ladro. Il nuovo lungometraggio, Lupin the IIIrd: Immortal Bloodline, farà il suo debutto nelle sale giapponesi il prossimo 27 giugno, trasportando gli spettatori in un mondo dove il confine tra realtà e mito . L'articolo Takeshi Koike rinnova Lupin III con Immortal Bloodline in animazione 2D e cinema noir è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Takeshi Koike rinnova Lupin III con Immortal Bloodline in animazione 2D e cinema noir

