Take-Two nutre grandi aspettative su Nintendo Switch 2 rivela il CEO

L’industria videoludica è pronta ad accogliere Nintendo Switch 2, e Take-Two Interactive è una delle aziende più interessate alla nuova console della Casa di Kyoto. A dirlo è Strauss Zelnick, CEO dell’azienda, che ha spiegato alla testata The Game Business come la nuova console rappresenti una grande occasione per espandere il pubblico e rilanciare i giochi third-party nel contesto Nintendo. Dopo anni in cui la casa di Kyoto ha privilegiato i propri titoli interni, ora l’approccio sembra voler cambiare. Zelnick ha confermato a The Game Business che Take-Two offrirà quattro giochi nella finestra di lancio della console, un impegno senza precedenti per un sistema Nintendo. Il motivo? Una forte fiducia nel potenziale della piattaforma, che promette un futuro brillante sia per i produttori sia per i consumatori. 🔗Leggi su Game-experience.it