Tajani L’Italia è impegnata per favorire la pace a Gaza

L'Italia sta intensificando il suo impegno per promuovere la pace a Gaza. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che il governo sta supportando attivamente l'azione dei paesi arabi e continua a lavorare ininterrottamente per facilitare la mediazione diplomatica, sottolineando l'importanza del dialogo per una risoluzione duratura.

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per favorire la pace, sostenendo l’azione dei paesi arabi, fin dall’inizio. Sono stato in Egitto recentemente, continuiamo a parlare continuamente con tutti i Paesi che possono fare una mediazione, l’azione diplomatica dell’Italia è incessante per la pace e per aiutare anche la popolazione civile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, sulla situazione a Gaza. xi2adsmca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tajani “L’Italia è impegnata per favorire la pace a Gaza”

