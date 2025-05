Tajani | Impegno del governo per favorire cooperazione con Emirati

Antonio Tajani, vicepremier italiano, ha sottolineato l'importanza dell'impegno del Governo per rafforzare la cooperazione economica con gli Emirati Arabi Uniti. La sua visione punta a creare un futuro prospero per le imprese di entrambi i Paesi, evidenziando la volontĂ di sviluppare sinergie strategiche per la crescita economica reciproca.

"L'impegno del Governo e mio personale è massimo per favorire una sempre più forte cooperazione economica tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Insieme possiamo costruire un futuro prospero di crescita per le nostre imprese e i nostri sistemi economici". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale.

