Tajani | Impegno del governo per favorire cooperazione con Emirati

Antonio Tajani, vicepremier italiano, ha riaffermato l'impegno del governo per potenziare la cooperazione economica tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Sottolineando l'importanza di una partnership solida, Tajani ha evidenziato come questa collaborazione possa generare opportunitĂ di crescita per le imprese di entrambi i paesi, promuovendo un futuro prospero per i rispettivi sistemi economici.

(Adnkronos) – "L’impegno del Governo e mio personale è massimo per favorire una sempre piĂą forte cooperazione economica tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Insieme possiamo costruire un futuro prospero di crescita per le nostre imprese e i nostri sistemi economici". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, nel . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Tajani: "Impegno del governo per favorire cooperazione con Emirati"

Da msn.com: 'L’impegno del Governo e mio personale è massimo per favorire una sempre più forte cooperazione economica tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Insieme possiamo costruire un futuro prospero di cresc ...

Tajani ammette: “Sono a disposizione per fornire un supporto pieno e costante alle imprese”

Lo riporta msn.com: Durante Investopia Europe 2025 a Milano, il ministro Antonio Tajani ha ribadito l’impegno del governo italiano. Nel panorama economico internazionale, le relazioni bilaterali assumono un ruolo sempre ...

Salvini agli Internazionali, Tajani in Turchia: i vice assenti al premier time di Meloni

Scrive repubblica.it: Matteo Salvini agli Internazionali di tennis, Antonio Tajani in Turchia per la Nato. Per motivi decisamente diversi, comunque assenti i vice al premier time di Giorgia Meloni alla Camera.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Putin propone un governo provvisorio in Ucraina per favorire la pace

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito l'istituzione di un'amministrazione temporanea in Ucraina, sotto l'egida delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, di paesi europei e di altri alleati, per organizzare nuove elezioni e negoziare un trattato di pace.