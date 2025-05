Taiwan Tourism Administration rafforza la presenza nel mercato europeo

La Taiwan Tourism Administration intensifica la sua presenza in Europa. Recentemente, ha organizzato eventi a Roma e Milano, coinvolgendo quasi 100 professionisti del turismo e media italiani, con l'obiettivo di promuovere le bellezze e le esperienze uniche che Taiwan ha da offrire ai viaggiatori europei.

ROMA (ITALPRESS) – Per ampliare la sua presenza nel mercato europeo del turismo, la Taiwan Tourism Administration del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha organizzato due eventi a Roma e Milano: i quasi 100 professionisti del settore turistico e rappresentanti dei media italiani presenti hanno avuto l’opportunitĂ di immergersi nella cultura di Taiwan attraverso degustazione di tè, una performance creativa di diabolo (yo-yo cinese) e sessioni di networking B2B. Il Direttore Generale Chou Yung-Hui, che ha guidato la delegazione del turismo di Taiwan, ha sottolineato “l’importanza che Taiwan attribuisce al mercato italiano”, e invitato gli italiani “a visitare l’isola e a scoprire le sue esperienze turistiche uniche”. Nel corso dell’evento, il Direttore Generale Chou ha illustrato i numerosi temi di viaggio che caratterizzano Taiwan durante tutto l’anno. 🔗Leggi su Ildenaro.it

