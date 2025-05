Taglio del cuneo fiscale 2025 | le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40 000 euro

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici. Le FAQ di NoiPA chiariscono le nuove misure, con bonus e detrazioni fiscali destinati ai redditi fino a 40.000 euro, garantendo un sostegno significativo per i lavoratori con redditi inferiori a soglie specifiche.

Il taglio del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 prevede due forme di agevolazione fiscale erogate da NoiPA, in base al reddito complessivo dei dipendenti pubblici. I lavoratori con reddito fino a 20.000 euro riceveranno un Bonus fiscale (art. 1, comma 4), mentre chi ha un reddito tra 20.001 e 40.000 euro beneficerà . Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

