Lunedì 19 maggio alle ore 14:30 torna l’appuntamento con Question Time su Orizzonte Scuola Tv, in diretta sui canali Facebook e YouTube. L'articolo Taglio cuneo fiscale, come cambia lo stipendio per docenti e ATA? Le novità su bonus e detrazioni. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 19 maggio alle 14:30 . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it