Tagliano i dispositivi antitaccheggio e rubano 500 euro di vestiti in tre negozi | denunciati

Due uomini di 46 e 54 anni, di origini straniere, sono stati denunciati dai carabinieri di Fidenza per aver rubato capi d'abbigliamento per un valore di 500 euro. I due, in concorso tra loro, hanno tagliato i dispositivi antitaccheggio in tre negozi, portando a termine la loro azione illecita.

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 46enne e un 54enne di origini straniere, ritenuti i presunti responsabili, in concorso tra loro, del furto di capi d’abbigliamento avvenuto all'interno di tre negozi di. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tagliano i dispositivi antitaccheggio e rubano 500 euro di vestiti in tre negozi: denunciati

