Tagli alle Province Strade senza lavori

I recenti tagli alle province, previsti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe, compromettono gravemente la sicurezza delle strade provinciali. L'Unione delle Province Italiane denuncia con urgenza questa situazione, chiedendo risposte concrete al Ministero, poiché gli investimenti previsti per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture sono stati drasticamente ridotti.

"La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli drammatici imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento che erano stati assegnati alle Province. Una situazione su cui da mesi l’Unione delle Province Italiane chiede inascoltata risposte al ministero di Matteo Salvini e che è stata al centro dell’Assemblea nazionale dei Presidenti di Provincia, riuniti a Roma per definire la piattaforma politica e programmatica dell’Associazione". E’ quanto dice Francesco Limatola, presidente della Provincia grossetana, che ha preso parte all’incontro di ieri dal quale è ritornato quindi carico di preoccupazione. "La riduzione si attesta al 50% su tutti i fondi fino al 2029 – dice Limatola – e quasi la stessa percentuale è prevista per le risorse che erano state assegnate alle Province dal 2030 al 2036. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tagli alle Province. Strade senza lavori"

