Anche a Busto Arsizio genitori in allarme, come in altri comuni del territorio, per il rischio che la scuola dell’infanzia Collodi (che fa parte dell’Istituto Comprensivo De Amicis), possa perdere una sezione e per questo si stanno mobilitando. Le classi, dal prossimo anno, passerebbero da cinque a quattro non per problemi legati al numero degli iscritti ma per una questione di risorse. Spiegano dal Comitato Genitori che ha preparato una lettera da inviare al Provveditore: "La dirigente ci ha spiegato che c’è un problema di budget, si perderebbero quindi due maestre e si formerebbero classi da 28, diverse rispetto a quelle attuali ma noi non vogliamo classi pollaio. Inoltre per i bambini la continuità è importante, la prosecuzione del percorso con le loro insegnanti è fondamentale". Proseguono i genitori: "Vogliamo far rilevare che il numero di bambini, nella nostra scuola è in crescita, ci sono 105 iscritti, in aumento rispetto ai 98 attuali, e vogliono lasciarci con quattro sezioni? Non è accettabile, il taglio di una sezione e di due maestre è assurdo". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tagli alla Collodi, via una sezione. Mamme e papà sul piede di guerra: "Non vogliamo classi pollaio"