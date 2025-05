Tagli al personale ausiliario della Asl 02 Taglieri M5S | Ennesimo atto di una sanità regionale gestita al ribasso

I recenti tagli al personale ausiliario della ASL 02, denunciati dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, Francesco Taglieri, rappresentano un ulteriore segnale di una sanità regionale gestita al ribasso. La situazione si fa critica, con i lavoratori che rischiano il licenziamento imminente. Senza un intervento entro il 27 maggio, il futuro del servizio è incerto.

Anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale dell’Abruzzo, Francesco Taglieri, commenta la drammatica vicenda dei tagli al personale ausiliario della Asl 02 che ha già ricevuto le lettere di licenziamento. "Se entro il 27 maggio non verrà rinnovato il contratto o concessa una. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tagli al personale ausiliario della Asl 02, Taglieri (M5S): “Ennesimo atto di una sanità regionale gestita al ribasso”

Approfondimenti da altre fonti

TAGLI PERSONALE AUSILIARIO ASL CHIETI: M5S, “ENNESIMO ATTO SANITA’ AL RIBASSO”

Riporta abruzzoweb.it: CHIETI – “Il personale ausiliario della Asl di Chieti ha già ricevuto le lettere di licenziamento: se entro il 27 maggio non verrà rinnovato il contratto o concessa una deroga, una sessantina di lavor ...

M5S Abruzzo, Tagli al personale ausiliario della Asl 02, Taglieri (M5S): “ennesimo atto di una sanità regionale gestita al ribasso”

Secondo abruzzonews24.com: Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:“Il personale ausiliario della Asl 02 ha già ricevuto le let ...

Taglio del servizio di ausiliarato ospedaliero, possibile sciopero indetto dai sindacati

radioaldebaran.it scrive: I sindacati sono preoccupati per i possibili tagli alle ore di servizio degli ausiliari predisposte in tutti gli ospedali del Levante ligure dall’Asl 4 Tigullio. Complessivamente lavoreranno 150 ore s ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come ottenere e perchè richiedere un prestito personale

Carte di credito, mutui, prestiti auto, finanziamenti per acquisti... il credito si presenta in molte forme e il suo utilizzo continua a salire tra le famiglie soprattutto in tempo di crisi.