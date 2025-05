Tagle racconta il Conclave l’esperienza di Leone XIV e i ricordi di Papa Francesco

Nel corso di un'intervista con i media vaticani, il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ha condiviso le sue riflessioni sull'esperienza del Conclave e i primi passi di Leone XIV. Le sue parole evocano i ricordi di Papa Francesco, svelando un legame profondo e personale con un momento cruciale della storia della Chiesa.

Nel corso di un’intervista con i media vaticani, il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione ha condiviso alcune riflessioni riguardo l’esperienza vissuta durante il Conclave e i primi passi compiuti da Leone XIV al quale era ormai familiare sin dai tempi in cui Robert Francis Prevost ricopriva il ruolo di priore generale degli Agostiniani. Il racconto . L'articolo Tagle racconta il Conclave, l’esperienza di Leone XIV e i ricordi di Papa Francesco è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tagle racconta il Conclave, l’esperienza di Leone XIV e i ricordi di Papa Francesco

