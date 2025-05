Tacconi, l’ex portiere della Juventus ha raccontato episodi salienti della sua vita e carriera, con particolare attenzione agli anni trascorsi a Milano: le sue parole. Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus, ha condiviso momenti importanti della sua vita e della sua carriera, focalizzandosi in particolare sugli anni trascorsi a Milano, una città che continua a essere significativa per lui e dove attualmente risiede insieme alla sua famiglia. GLI ANNI ALL’INTER – «A Milano vivevo con Roselli (un compagno di squadra, ndr) in viale Famagosta, in un appartamento dove l’Inter alloggiava i giovani calciatori che venivano da fuori. Per la prima volta nella mia vita avevo una stanza tutta per me. Ci alzavamo la mattina presto, facevamo colazione, poi ci caricavamo sulle spalle la borsa con scarpe, ma scappavo, ma a volte mi è capitato di incrociare personaggi noti, come Riccardo Fogli e Patty Pravo, e in quelle occasioni avevo imparato come si faceva. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tacconi rivela: «Quando ero all’Inter fumavo due pacchetti al giorno. E poi se capitava…»