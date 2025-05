Tacconi | All’Inter fumavo già due pacchetti al giorno Mangiavo a piacimento Se capitava…

Stefano Tacconi, il leggendario portiere, ripercorre i momenti salienti della sua vita e carriera, svelando aneddoti indimenticabili degli anni trascorsi all'Inter. Con uno stile diretto e schietto, Tacconi condivide le sue esperienze, dalla passione per il calcio ai vizi quotidiani, offrendo uno sguardo autentico su un'epoca d'oro.

Stefano Tacconi racconta episodi salienti della sua vita e carriera, con particolare attenzione agli anni trascorsi a Milano

Tacconi: “All’Inter fumavo già due pacchetti al giorno. Mangiavo a piacimento. Se capitava…”

Stefano Tacconi: "All'Inter a 18 anni fumavo già due pacchetti al giorno. A Milano c'era la guerra, ho visto uccidere un uomo"

TM24 – Tacconi: “Inter? Squadra solida e consolidata”

