Tac in ospedale alla gatta quattro indagati ad Aosta | Scavalcati due pazienti

Un'inchiesta ha portato alla chiusura del caso riguardante un TAC eseguito in ospedale su una gatta, con quattro indagati ad Aosta. Due pazienti sono stati scavalcati per dare priorità all'animale domestico del dottor Gianluca Fanelli, coinvolgendo due medici e due tecniche del personale sanitario in servizio durante l'accaduto.

Chiusa l'inchiesta sul personale medico in servizio durante gli accertamenti sull'animale domestico del dottor Gianluca Fanelli: coinvolti due medici e due tecniche

msn.com scrive: (ANSA) - AOSTA, 16 MAG - Chiusa l'inchiesta della procura di Aosta sulla gatta che - caduta e ferita a gennaio - era stata sottoposta a Tac all'ospedale regionale Parini dal proprietario Gianluca Fane ...

Come scrive msn.com: Athena era caduta dal sesto piano, il radiologo Gianluca Fanelli, marito della parlamentare (non indagata): «Se fosse morta non me lo sarei perdonato» ...

Secondo tg24.sky.it: L'accusa per due medici e due tecniche è di indebita destinazione di denaro o cose mobili, esercizio abusivo di professione, truffa allo Stato per timbrature non correlate, interruzione di pubblico ...

