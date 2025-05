Tac in ospedale al gatto del primario quattro indagati | Due pazienti ritardarono l’esame

Un'inchiesta ha chiuso i battenti ad Aosta, coinvolgendo il dr. Gianluca Fanelli, primario di radiologia, e tre colleghi, accusati di interruzione di pubblico servizio e truffa allo Stato. Due pazienti hanno ritardato l'esame TAC su un gatto, sollevando interrogativi sulla gestione dei servizi ospedalieri. La vicenda destina a suscitare ulteriori polemiche nel settore sanitario.

Chiusa ad Aosta l’inchiesta sul dottor Gianluca Fanelli, responsabile di radiologia, e tre colleghi: accuse di interruzione di pubblico servizio e truffa allo Stato 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Tac in ospedale al gatto del primario, quattro indagati: “Due pazienti ritardarono l’esame”

Scrive torino.repubblica.it: Chiusa ad Aosta l’inchiesta sul dottor Gianluca Fanelli, responsabile di radiologia, e tre colleghi: accuse di interruzione di pubblico servizio e truffa allo ...

Lo riporta msn.com: Chiusa l'inchiesta della procura di Aosta sulla gatta che - caduta e ferita a gennaio - era stata sottoposta a Tac e curata all'ospedale regionale Parini dal proprietario Gianluca Fanelli, radiologo ...

Scrive tg24.sky.it: L'accusa per due medici e due tecniche è di indebita destinazione di denaro o cose mobili, esercizio abusivo di professione, truffa allo Stato per timbrature non correlate, interruzione di pubblico ...

