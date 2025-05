Nel mondo delle competizioni automobilistiche, costruire un progetto vincente richiede visione, metodo e passione. Parole che sintetizzano bene l’approccio di Daniele Pelliccioni, Team Manager di T-Racing, la squadra che rappresenta Toyota Gazoo Racing in Italia. In questa intervista, Pelliccioni racconta il percorso personale e professionale che lo ha portato a guidare uno delle squadre più competitive del panorama nazionale. Come si è avvicinato al motorsport e in particolare al mondo Toyota? «Tutto è cominciato per passione. Ho iniziato come navigatore nei rally regionali, poi sono passato a ruoli tecnici e manageriali. Ho lavorato per anni in Procar Motorsport, un team di Pistoia molto attivo a livello nazionale ed europeo, che preparava auto da corsa per clienti privati e case ufficiali. 🔗Leggi su Lanazione.it

T-Racing, il cuore sportivo di Toyota Italia «Il motorsport non si improvvisa»