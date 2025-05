Svelato ‘In Their Shoes’ nuovo gioco narrativo mumblecore dagli italiani di We Are Muesli

Il team dello studio indipendente Italiano We Are Muesli è fiero di annunciare In Their Shoes, un nuovo gioco narrativo mumblecore slice-of-life, da ora disponibile per l’aggiunta nella lista dei desideri di Steam. In uscita su PC e mobile nel 2026, In Their Shoes entra nelle menti di sette abitanti della metropoli lombarda, esplorando le loro vite quotidiane attraverso 49 brevi storie interattive chiamate “Momenti”. Toccherà a chi gioca determinare ogni Momento, leggendo e scoprendo i pensieri di protagoniste e protagonisti, e rispondendo empaticamente a ogni scenario. Con molteplici finali e storie che si incrociano, il progetto ha già ottenuto una nomination per gli A MAZE. 2025 Independent and Arthouse Games Awards di Berlino, posizionandosi come un titolo da tenere d’occhio! Da conversazioni intime a riflessioni silenziose, ogni Momento cattura una situazione fugace ma significativa, esplorando l’esperienza vissuta da ogni personaggio. 🔗Leggi su Nerdpool.it

