Svelata l’origine del virus che ha scatenato l’apocalisse zombie di The Walking Dead | ecco cosa ha scatenato l’epidemia

Svelata l'origine del virus che ha innescato l'apocalisse zombie in The Walking Dead, un mistero fino ad oggi. Robert Kirkman, il geniale creatore della saga, aveva sottolineato che l'essenza della storia risiedeva nell'umanità, non nella scienza. Tuttavia, nuove rivelazioni gettano luce su cosa ha davvero scatenato l'epidemia, cambiando il nostro sguardo sull'intera vicenda.

L’origine del virus che ha trasformato il mondo di The Walking Dead in un inferno era un mistero, e doveva restarlo. Robert Kirkman, creatore della saga, lo aveva detto apertamente: l’apocalisse non aveva bisogno di spiegazioni scientifiche, perché il fulcro era l’essere umano. Ma qualcosa è cambiato. In uno spin-off televisivo e in un tweet dello stesso Kirkman, l’origine del virus è tornata improvvisamente sul tavolo. La prima crepa arriva da “World Beyond”, spin-off ambientato dieci anni dopo l’inizio dell’epidemia. Nella scena post-credit dell’ultima puntata, una scienziata francese rientra nel laboratorio DDMI, legato ai progetti “Primrose” e “Violet”. Una struttura ormai abbandonata, dove un tempo si studiava, o forse si tentava di contenere, il virus. Ma viene raggiunta da un uomo armato. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Svelata l’origine del virus che ha scatenato l’apocalisse zombie di The Walking Dead: ecco cosa ha scatenato l’epidemia

The Walking Dead ha svelato l’origine del virus dopo 14 anni di mistero

Ora sappiamo cosa ha scatenato l'apocalisse zombie in The Walking Dead, ma la rivelazione ha diviso i fan: è stato giusto svelarlo?

