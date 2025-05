Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze Domanda di messa a disposizione AVVISO e MODELLO

Il Comune di Firenze invita coloro che desiderano presentare domanda di messa a disposizione per supplenze inferiori a 30 giorni nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025. È disponibile un avviso e un modello per facilitare la candidatura al profilo di Funzionario Insegnante, finalizzati alla creazione di un elenco di potenziali supplenti qualificati.

Il Comune di Firenze acquisisce la domanda di messa a disposizione per l’anno scolastico 20242025 nel profilo di Funzionario Insegnante di Scuola di infanzia (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali), finalizzata alla formazione di un elenco di persone per assunzioni cosiddette “brevi” (inferiori a 30 giorni). L'articolo Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione AVVISO e MODELLO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

