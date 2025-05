Supplenze 2024 25 ancora tanti INTERPELLI fino al termine delle lezioni AGGIORNATO

L'anno scolastico 2024/25 si avvicina con un'importante novità: gli interpelli per le supplenze. In base all'OM 88/2024, le scuole pubblicano avvisi dopo l'esaurimento delle GPS, continuando a scorrere le graduatorie di istituto. La situazione si complica, con molte istituzioni che non trovano aspiranti nemmeno nei dintorni. Scopri di più sull'andamento delle supplenze.

Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze 202425, ancora tanti INTERPELLI fino al termine delle lezioni AGGIORNATO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Supplenze 2024/25, ancora tanti INTERPELLI fino al termine delle lezioni [AGGIORNATO]

Riporta orizzontescuola.it: Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO _ MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA ...

Supplenze 2024/25: i Docenti Senza Titolo Possono Candidarsi agli Interpelli?

Scrive msn.com: Continuano le supplenze docenti 2024/25. Anche se adesso non si può più chiamare da GPS i docenti ricevono comunque diverse nomine o tramite le graduatorie di istituto o tramite gli interpelli.

Supplenze docenti da graduatoria istituto: tanti giorni di vacanza tra fine aprile e inizio maggio, quando spetta la proroga e quando la conferma

orizzontescuola.it scrive: Proroga e conferma della supplenza sono due "istituti" finalizzati ad assicurare la continuità didattica agli alunni, presentano caratteristiche differenti dal punto di vista del contratto da stipular ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19,nel mondo oltre 88 Mln di contagi : Riaprono le Scuole

I casi di contagio da coronavirus a livello globale hanno oltrepassato la la soglia degli 88 milioni, registrando un incremento di 3 milioni di infezioni in soli 4 giorni.