Superman | una linea di giocattoli offre il primo sguardo all’armatura di Lex Luthor

Superman: una linea di giocattoli offre il primo sguardo all’armatura di Lex Luthor Mentre il DCU si prepara a reimmaginare l’Uomo d’Acciaio sul grande schermo, con David Corenswet nel ruolo, la nemesi più famosa di Clark Kent farà il suo ritorno quest’estate. Nicholas Hoult, come noto, interpreterà la prossima versione live-action di Lex Luthor nel film Superman di James Gunn. Con l’avvicinarsi dell’uscita del film è ora stato rilasciato un nuovo trailer, che potrebbe aver anticipato un importante punto della trama riguardante Lex. Mentre i precedenti trailer di Superman hanno mostrato che la LexCorp ha una variante della famosa Lexosuit dei fumetti, un nuovo merchandising del DCU ( che si può vedere qui e la cui collezione comprende anche nuove figure di Superman, Metamorpho, Mister Terrific, Krypto e “Baby Joey”) rivela che Lex indossa anche la sua armatura da guerra. 🔗Leggi su Cinefilos.it

