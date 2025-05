Superman | nuove foto di Lex Luthor che per Nicholas Hoult in fondo ha ragione ad avercela con Clark Kent

Le nuove foto di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, offrono uno sguardo intrigante sul complesso antagonista del Superman di James Gunn. Hoult spiega le ragioni dietro l'astio del suo personaggio verso Clark Kent, rivelando un conflitto profondo e umano che va oltre il semplice eroismo e villainy. Scopriamo di più su questa dinamica avvincente.

