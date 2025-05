Superman | l' armatura di Lex Luthor e il misterioso Baby Joey spoilerati dal merchandise

Come sempre avviene in questi casi, il merchandise può costituire un'arma a doppio taglio rivelando segreti troppo presto Man mano che ci avviciniamo all'uscita del film Superman di James Gunn e che i nuovi prodotti di contorno continuano ad arrivare sugli scaffali, i set di giocattoli cominciano a essere un po' troppo rivelatori. Il set dedicato interamente ai Luthorcorp Lab appena trapelato è dotato di action figure di Superman (David Corenswet), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan) e Lex Luthor (Nicholas Hoult) nella sua armatura verde (probabilmente imbottita di kryptonite). Nel set sono inclusi anche Krypto e un misterioso neonato verde indicato come "Baby Joey". Anche se questi set di giocattoli non sempre rappresentano ciò che vedremo . 🔗Leggi su Movieplayer.it

