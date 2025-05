Superbike Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia Bulega vittima di una brutta caduta

Nella prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike a Most, Toprak Razgatlioglu ha dominato, mentre Nicolò Bulega ha subito una brutta caduta. Il weekend promette intense sfide tra i due piloti, con Razgatlioglu in sella alla BMW pronto a dare il massimo in questo appassionante confronto.

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. A Most, in Cechia, riparte il confronto tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Un piccolo assaggio in vista di quanto accadrà nel fine-settimana c’è stato e il turco, in sella alla BMW, ha firmato il miglior tempo di 1’31.687. Brillante Toprak alla guida della M1000RR e unico a infrangere il muro dell’1’32. Alle sue spalle troviamo la pattuglia Ducati con Danilo Petrucci in seconda posizione a 0.544, precedendo lo spagnolo Alvaro Bautista (+0.793), il britannico Sam Lowes (+0.819) e Bulega, distanziato di 0.879 dalla vetta. Il leader della classifica mondiale è stato vittima di una caduta nella serie di curve 6-7 a circa 15? dalla fine del turno, trasportato al centro medico per controlli. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta

Ne parlano su altre fonti

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta

Lo riporta oasport.it: Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. A Most, in Cechia, riparte il confronto tra ...

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega riallunga su Razgatlioglu dopo Cremona

Riporta oasport.it: dove svetta con 198 punti e può fare affidamento su 34 lunghezze di margine nei confronti del turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota italiano ha così rialzato la testa dopo i due ritiri forzati ad ...

In pista con la BMW di Toprak Razgatlioglu: brivido mondiale

Riporta inmoto.it: All’indomani del round italiano SBK di Cremona abbiamo fatto conoscenza tra i cordoli con la M 1000 RR del team Rokit. Solo pochi giri ma sufficienti per apprezzare le doti “aliene” di questa 4 cilind ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elodie festeggia il podio di Iannone in Superbike, Belen Rodriguez commenta con affetto

Andrea Iannone ha ottenuto un significativo terzo posto in una gara di Superbike in Australia, segnando un importante ritorno in pista dopo un periodo di pausa.