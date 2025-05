Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di oggi, 16 maggio 2025, alle ore 16.30, presso l’IPSAR Le Streghe di Benevento, si terrà il convegno “SuperAbili: fiorisce l’inclusione” con l’interazione dei diversi attori del territorio alleati in una rete inter istituzionale per il superamento degli ostacoli culturali legati alla disabilità per sviluppare inclusione sociale, prevenire e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, nonché avvicinare il mondo scolastico al mondo del lavoro e promuovere attività imprenditoriali. All’incontro, moderato dal dottore Paolo Palummo, parteciperanno Dott.ssa Paola Guarino, Dirigente scolastico I.P.S.A.R. “Le Streghe” – Benevento; la Dott.ssa Raffaela Moscarella, Prefetto di Benevento; l’Avv. Erminia Mazzoni, Presidente Rotary Club Benevento; il dott. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘SuperAbili: fiorisce l’inclusione’, oggi il convegno sulla dispersione scolastica