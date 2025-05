Sulla linea del fronte di Silvio Villa

In "Sulla linea del fronte", Silvio Villa esplora il rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti internazionali. Sottolinea l'importanza di questo principio come valore fondamentale per gli italiani, auspicando che sia un convincimento profondamente radicato e condiviso tra le generazioni, impegnate a costruire un futuro di pace e dialogo.

Il ripudio della guerra «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» dovrebbe costituire un convincimento radicato nei cittadini italiani, un presupposto che dovrebbe essere condiviso dalle generazioni (ben cinque?) educate.

