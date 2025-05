Suicidio assistito anche a Perugia parte la raccolta firme per la legge regionale

A Perugia, il 16 maggio 2025, ha preso il via la raccolta firme per la legge regionale "Liberi subito", promossa da Laura. Con l'obiettivo di raccogliere 3.000 adesioni, l'iniziativa mira a garantire diritti e tempi certi per le persone malate che richiedono assistenza nel percorso verso la morte volontaria, evitando sofferenze inutili.

Perugia, 16 maggio 2025 - “Oggi Laura ha lanciato la raccolta firme in Umbria sulla legge Liberi subito. Servono 3.000 persone che chiedono alla Regione finalmente delle regole che diano tempi certi di garanzia di risposta alle persone malate che chiedono l'aiuto alla morte volontaria senza soffrire. Questo diritto già esiste perché lo ha stabilito la Corte Costituzionale ma non viene attuato in Italia e quindi essendo responsabilità del sistema sanitario e quindi anche delle regioni con Laura, a fianco a Laura, grazie a Laura chiediamo alla Regione Umbria di approvare questa legge. Lo possiamo fare come cittadini e cittadine firmando la legge”. Così Marco Cappato,  durante la conferenza stampa a Perugia, in piazza Italia, per presentare la campagna “Liberi Subito” in Umbria, promossa dall’associazione Luca Coscioni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suicidio assistito, anche a Perugia parte la raccolta firme per la legge regionale

