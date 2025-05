Sudan pace condizionata? Chi ostacola gli accordi alimenta le fiamme della guerra l' analisi

“Mentre si moltiplicano gli appelli per un cessate il fuoco in Sudan, milioni di civili continuano a vivere sotto i bombardamenti, tra esecuzioni sommarie e carestia forzata. I segnali si accumulano e indicano che la guerra ha superato il semplice ambito di un conflitto territoriale per diventare una questione di sopravvivenza politica e ideologica per alcune forze radicate nell'apparato statale". È quanto sostiene in un una sua analisi Pierluigi Sabatini, Presidente di Geocrazia ed esperto di geopolitica "Le dichiarazioni e gli avvertimenti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, così come i rapporti di organizzazioni internazionali - osserva l'esperto - convergono ora nell'affermare che la catastrofe sudanese non è solo un'emergenza umanitaria, ma il risultato di calcoli politici complessi che bloccano ogni iniziativa di pace autentica e rendono il conflitto una realtà duratura. 🔗Leggi su Iltempo.it

